17-летняя дочь Фреймут похвасталась бойфрендом и "выдающимися способностями"

Старшая, 17-летняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл показала романтическое фото со своим бойфрендом-американцем Оскаром.

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Дочь Фреймут живет в США и встречается с американцем / Instagram

Старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар. В Instagram-stories девушка показала фолловерам, как проводит время с возлюбленным.

В частности, парочка вместе посетила модный магазин в США, где и сделала в зеркале несколько совместных снимков.

Митчелл широко улыбалась и позировала перед камерой в джинсах и в прозрачной блузке темного цвета. При этом она аккуратно прижималась к бойфренду. Тем временем Оскар, который был облачен в стиле casual ‒ джинсы, белая футболка, серый свитер на плечах ‒ делал фото.

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К слову, впервые Злата Митчелл рассекретила свои отношения в мае прошлого года. Ее парень – американец и всю жизнь прожил США. Причем пара, похоже, уже довольно долго вместе. Сама звездная мать Златы ‒ Ольга Фреймут ‒ уже знакома с Оскаром и с октября 2021 года комментирует его посты в Instagram.

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