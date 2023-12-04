17-летняя дочь Фреймут похвасталась бойфрендом и "выдающимися способностями"

Старшая дочь украинской светской львицы и шоувумен Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем по имени Оскар. В Instagram-stories девушка показала фолловерам, как проводит время с возлюбленным.
В частности, парочка вместе посетила модный магазин в США, где и сделала в зеркале несколько совместных снимков.
Митчелл широко улыбалась и позировала перед камерой в джинсах и в прозрачной блузке темного цвета. При этом она аккуратно прижималась к бойфренду. Тем временем Оскар, который был облачен в стиле casual ‒ джинсы, белая футболка, серый свитер на плечах ‒ делал фото.
К слову, впервые Злата Митчелл рассекретила свои отношения в мае прошлого года. Ее парень – американец и всю жизнь прожил США. Причем пара, похоже, уже довольно долго вместе. Сама звездная мать Златы ‒ Ольга Фреймут ‒ уже знакома с Оскаром и с октября 2021 года комментирует его посты в Instagram.
Напомним, ранее Звезда "Сватов" и "Папика" Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников гибким, рельефным телом. Актриса ежедневно занимается над совершенствованием своей формы.
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