Американский репер и создатель бренда Yeezy Канье Уэст сделал скандал своим вторым именем, и не упускает возможность подчеркнуть собственную эпатажность любыми доступными способами. Артист "опустился" до того, что решил посетить страну-оккупанта, которую в цивилизованном обществе обходят сторной.
О том что Уэст прибыл в рф сообщил ряд росСМИ. Видео, где репер вышагивает по столице страны-агрессора в компании охранников и своей свиты, разлетелось по Сети.
Скандальный репер якобы прилетел не просто так, а в гости - его пригласил отпраздновать свое 40-летие дизайнер и любитель "русского мира" Гоша Рубчинский. Что примечательно, в страну-оккупанта Уэст прилетел без жены, которая обычно неотрывно сопровождает артиста во всех его поездках.
Как сообщает пресса страны-оккупанта, юбилей Рубчинского Канье праздновал в одном из столичных ресторанов. Теперь же он бесцельно шатается по Москве в поисках развлечений.
Смотрите видео Канье Уэста в Москве:
Стоит отметить, что изолированные от цивилизованного общества жители страны на болотах, которые обычно хейтят "загнивающий Запад", пришли в неописуемый восторг, что хоть кто-то из артистов захотел к ним приехать. Несмотря на то, что Канье Уэст прилетел в рф с частным визитом, россияне надеются, что он даст концерт.
Более того: российские мошенники уже начали продавать билеты на воображаемый концерт Канье Уэста, который якобы состоится 5 июля в Лужниках. Цена вопроса - от трех до двенадцати тысяч деревянных, сообщают росСМИ.
Кто такой Канье Уэст?
Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.
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