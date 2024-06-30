Скандальный репер приехал сам, а брать молодую жену в страну-агрессора побоялся.

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Канье Уэст в России - Канье Уэст прилетел в РФ к Рубчинскому / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский репер и создатель бренда Yeezy Канье Уэст сделал скандал своим вторым именем, и не упускает возможность подчеркнуть собственную эпатажность любыми доступными способами. Артист "опустился" до того, что решил посетить страну-оккупанта, которую в цивилизованном обществе обходят сторной.

О том что Уэст прибыл в рф сообщил ряд росСМИ. Видео, где репер вышагивает по столице страны-агрессора в компании охранников и своей свиты, разлетелось по Сети.

Скандальный репер якобы прилетел не просто так, а в гости - его пригласил отпраздновать свое 40-летие дизайнер и любитель "русского мира" Гоша Рубчинский. Что примечательно, в страну-оккупанта Уэст прилетел без жены, которая обычно неотрывно сопровождает артиста во всех его поездках.

Как сообщает пресса страны-оккупанта, юбилей Рубчинского Канье праздновал в одном из столичных ресторанов. Теперь же он бесцельно шатается по Москве в поисках развлечений.

Смотрите видео Канье Уэста в Москве:

Стоит отметить, что изолированные от цивилизованного общества жители страны на болотах, которые обычно хейтят "загнивающий Запад", пришли в неописуемый восторг, что хоть кто-то из артистов захотел к ним приехать. Несмотря на то, что Канье Уэст прилетел в рф с частным визитом, россияне надеются, что он даст концерт.

Более того: российские мошенники уже начали продавать билеты на воображаемый концерт Канье Уэста, который якобы состоится 5 июля в Лужниках. Цена вопроса - от трех до двенадцати тысяч деревянных, сообщают росСМИ.

Аферисты продают билеты на концерт Канье Уэста / росСМИ

Кто такой Канье Уэст? Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.

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