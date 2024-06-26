Полная деменция: у звезды "Дневника памяти" диагностировали болезнь Альцгеймера

Актриса "Дневника памяти" заболела болезнью Альцгеймера.

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Актриса страдает от деменции / Коллаж Главред, фото скриншот

Звезда легендарного романтического фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс, 94 года, страдает от болезни Альцгеймера.

По данным New York Post, ее сын Ник Кассаветис, который снял любимую киноленту 2004 года, во вторник рассказал о диагнозе своей мамы Entertainment Weekly.

У персонажа Роулендс в фильме было слабоумие. Она сыграла роль взрослой Элли Рэйчел МакАдамс. "Я попросил маму сыграть старшую Элли, и мы провели много времени, разговаривая о болезни Альцгеймера и желая быть правдивыми, и теперь, в течение последних пяти лет, она страдает болезнью Альцгеймера", - сказал 65-летний Кассаветис.

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"У нее полное слабоумие. И это такое безумие — мы это пережили, она это сыграла, и теперь это у нас", — добавил он.

Мать Роулендса и бабушка Кассаветиса, актриса леди Роулендс, также страдали болезнью Альцгеймера.

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