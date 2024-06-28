21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта

21-летняя Фиби Гейтс, младшая из трех детей известного американского предпринимателя и филантропа Билла Гейтса, на днях отпраздновала выпускной из Стэнфордского университета. В особенный для девушки день, ее пришел поддержать не только именитый отец, но и ее бойфренд - также наследник семьи с громкой фамилией.
Избранником Гейтс-младшей оказался Артур Дональд - внук знаменитого британского музыканта Пола Маккартни. Артур - сын старшей биологической дочери артиста Мэри Маккартни.
Фиби в своем блоге в Instagram впервые подтвердила роман с ним - показала серию фотографий, на которых мелькает Артур Дональд. Слухи про их отношения впервые появились в октябре 2023 года, когда Гейтс поделилась снимком с молодым человеком из Парижа. Правда, свой роман пара не комментировала.
Стоит отметить, что семьи Гейтсов и Маккартни давно знакомы, ведь мама Фиби Мелинда Френч является близкой подругой Стеллы Маккартни, тети Артура Дональда.
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Ранее инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта. Шайло на свое 18-летие в судебном порядке сменила фамилию, избавившись таким образом от наследия отца.
Также 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи. Многие не поверили, что без косметики и ретуши певица может выглядеть так свежо и молодо.
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