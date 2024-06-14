Что это за девочка: 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи

Мало кто ожидал, что без мэйкапа и ретуши Мадж выглядит настолько хорошо.

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Мадонна без макияжа - Мадонна показала сэлфи без ретуши / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С момента окончания тура Мадонны "The Celebration Tour" прошло уже полтора месяца, и поклонники поп-иконы стали скучать за ее фирменной откровенностью. Да и сама певица рада в очередной раз побаловать фанатов.

Правда, на этот раз до пикантных нарядов и провокационных поз дело не дошло. Хотя Мадж и показала, наверное, самое интимное.

Так на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок без макияжа. В последние годы ей крепко достается от хейтеров из-за обилия уколов и пластических операций на лице и теле. При таких обстоятельствах показаться многомилионной публике а-ля натюрель - большой подвиг для Мадонны.

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На сэлфи без ретуши и мэйкапа Мадонна выглядит на удивление свежей - ровный тон кожи, минимум морщин. Правда, глаза певицы покраснели, как будто она плакала. "Можем ли мы все еще влюбиться этим летом?" - гласит интригующая надпись на футболке Мадж, которой она явно пыталась что-то донести подписчикам.

Мадонна без макияжа - Мадонна показала сэлфи без ретуши / instagram.com/madonna

Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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