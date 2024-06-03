"Нервный срыв": Николь Кидман рассказал, как разводилась с Томом Крузом

Звездная пара Николь Кидман и Том Круз состояла в браке более 10 лет. Как говорит актриса, развод ей дался исключительно и катастрофически тяжело.

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Николь Кидман вспомнила развод с Томом Крузом / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная и оскароносная голливудская актриса Николь Кидман призналась, что очень тяжело пережила развод в конце 1990-х со звездой Голливуда Томом Крузом. Об этом она рассказала в интервью профильному изданию The Hollywood Reporter.

В частности, Кидман вспомнила, как в начале 2000-х легендарный режиссер Дэвид Финчер предлагал ей главную роль в триллере "Комната страха". Однако та переживала тяжелый период после развода с Крузом и роль в конце концов отошла не менее легендарной актрисе Джоди Фостер.

Кто такая Сури Круз Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью. видео дня

"Мне было действительно плохо. Я понимала, что у меня нервный срыв. И Джоди взяла верх, слава Богу", — рассказала она.

Кидман и Круз были женаты с 1990 по 2001 год. Биологических детей у пары не было. Впрочем, они усыновили девочку и мальчика. Белла стала частью их семьи в 1992 году, а Коннор — через три года.

Напомним, в мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

Потом Круз недолго встречался с Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова.

До этого Том Круз трижды был женат - на актрисе Мими Роджерс, голливудской звезде Николь Кидман (у них двое детей - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони) и на актрисе Кэти Холмс (у них дочь Сури).

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