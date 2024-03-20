56-летняя Николь Кидман показала "железное" и мускулистое тело

Голливудская актриса удивила шикарным телом и смелыми образами.

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Николь Кидман в прекрасной форме / Коллаж Главред, фото Instagram/nicolekidman

Оскароносная австрало-американская актриса Николь Кидман снялась для обложки Elle.

56-летняя актриса появилась в апрельском выпуске журнала и продемонстрировала пикантный образ, позируя перед камерой в нескольких изысканных нарядах, включая облегающий комплект черного нижнего белья.

На нескольких кадрах Кидман можно было увидеть в сочетающемся бюстгальтере и трусах от Dolce & Gabbana, который сочетался с подвязкой, перчатками и колготками до бедра.

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Кто такая Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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Откровенный образ продемонстрировал подтянутое тело звезды "Мулен Руж" и был сделан еще более ярким с помощью зачесанных назад волос и темного макияжа глаз.

По информации Page Six, Кидман также надела комбинезон без бретелек Saint Laurent и красное платье Balenciaga с одним плечом, которое выставляло напоказ ее мускулы.

Напомним, ранее Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака с Китом Урбаном. Обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы поставила перед своим избранником интересное правило.

Ранее также актриса Николь Кидман удивила своих поклонников смелым образом, который она воплотила для съемки в журнале Perfect. Артистка, играющая на экранах роли утонченных и изящных леди, практически ангелов с сияющими глазами, на сей раз решила примерить облик плохой девчонки.

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