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Звезда популярного сериала "Бриджертоны" совершила каминг-аут

Анна Подгорная
3 июня 2024, 20:28
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"Крессида Каупер" вышла из шкафа с гордо поднятой головой.
Джессика Мэдсен
Джессика Мэдсен из Бриджертонов призналась в бисексуальности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jess_mads

Ежегодный месяц Прайда традиционно вдохновляет людей по всему миру заявить открыто и с гордостью про свою сексуальную принадлежность и/или идентичность. Не осталась в стороне и английская актриса Джессика Мэдсен - звезда историко-драматического сериала "Бриджертоны".

В своем блоге в Instagram Мэдсен сообщила, что бисексуальна. Более того - что у нее есть партнерша, в которую она безумно влюблена.

"Я люблю женщину и громко и гордо хочу об этом заявить!" - написала артистка и опубликовала видео, на котором она позирует с лицом, украшенным в цветах флага LGBTQ(A+)-сообщества.

видео дня

Джессика Мэдсен сыграла в первых трех сезонах сериала "Бриджертоны", действие которого происходит в начале 19 века в Англии, Крессиду Каупер - сплетницу и соперницу дебютантки Дафны Бриджертон. Персонаж Мэдсен известен своим дерзким нравом и необычными нарядами.

Джессика Мэдсен
Джессика Мэдсен из Бриджертонов призналась в бисексуальности / instagram.com/jess_mads

Сериал "Бриджертоны"

Бриджертоны - популярный сериал от Netflix, действие которого происходит в высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства (начало 19 века). События вращаются вокруг четырех братьев и четырех сестер семьи Бриджертон, их поисков любви и места под солнцем. Первая серия "Бриджертонов" вышла в декабре 2020 года. На данный момент отснято 3 сезона и сериал продолжен на четвертый. Имеет спин-офф - мини-сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов".

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