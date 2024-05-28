15-летяя дочь Джоли и питта демонстративно отказалась от фамилии отца

Вивьен вместе с мамой работает над мюзиклом, и со сценическим именем, похоже, уже определилась.

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Вивьен Маршелин Джоли-Питт (на фото справа, в голубой рубашке) отказалась от фамилии Брэда Питта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе 10 лет - с 2006 по 2016 год. Одна из самых популярных пар в истории Голливуда развелась еще в 2019 году, однако скандалы между эксами не утихают.

Так в светских кругах поговаривают, что Джоли недовольна тем, что Питт уже обустроил свою личную жизнь, и пытается манипулировать им пи помощи детей, которых у звездной пары шесть - трое биологических и трое усыновленных.

Все они носят фамилию Джоли-Питт. Однако недавно издание People сообщило, что Вивьен Маршелин, младшая биологическая дочь актеров, приняла решение отказаться от фамилии отца.

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Сейчас Анджелина Джоли продюсирует бродвейский мюзикл "Аутсайдеры". Помощником продюсера на афишах значится 15-летняя Вивьен, которая изучает театральное искусство. Ее имя якобы записано, как "Вивьен Джоли".

Доподлинно неизвестно, была ли смена фамилии девочки официальной - представители знаменитостей от комментариев по этому вопросу воздержались. Ранее публично отреклась от фамилии отца старшая дочь Джоли-Питтов - усыновленная Захара Марли.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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