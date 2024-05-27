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Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

Анна Подгорная
27 мая 2024, 01:30
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Большая разница в возрасте не смогла погасить страсть Мадонны и ее бойфренда, но нашлась причина посерьезней.
Мадонна
Мадонна новости - Мадонна рассталась с Джошем Поппером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

У 65-летней Мадонны было много мужей и еще больше - любовников. В последнее время она отдает предпочтение молодым мужчинам привлекательной внешности.

В марте прошлого года она начала встречаться с Джошем Поппером - профессиональным боксером, который младше певицы на 35 лет. Мадж познакомилась с бойфрендом благодаря своим младшим детям, тренером которых является Поппер.

Молодой боксер достаточно долго "продержался на ринге" с поп-легендой, однако, как сообщил инсайдер изданию The Sun, роману пришел конец. Виной тому - сумасшедший график Мадонны.

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Чувства между Мадж и Поппером были яркими, но за этот год, пока певица готовилась к турне и колесила с выступлениями по всему миру, пара практически не виделась. Поэтому обоим партнерам расставание показалось очень естественно - отношения просто сошли на нет, без ссор и скандалов.

"Мадонна почти не видела Джоша месяцами, потому что ее график был насыщенным. Отношения просто сошли на нет. Чувства остыли, но они остаются друзьями", - утверждает информатор.

Кто такая Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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Ранее иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Его жертвы утверждают, что им якобы на тот момент было меньше 18 лет.

Также в СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза. 61-летнюю голливудскую звезду застукали папарацци во время отдыха на пляже Форментор на Майорке в Испании.

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