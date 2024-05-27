Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

У 65-летней Мадонны было много мужей и еще больше - любовников. В последнее время она отдает предпочтение молодым мужчинам привлекательной внешности.
В марте прошлого года она начала встречаться с Джошем Поппером - профессиональным боксером, который младше певицы на 35 лет. Мадж познакомилась с бойфрендом благодаря своим младшим детям, тренером которых является Поппер.
Молодой боксер достаточно долго "продержался на ринге" с поп-легендой, однако, как сообщил инсайдер изданию The Sun, роману пришел конец. Виной тому - сумасшедший график Мадонны.
Чувства между Мадж и Поппером были яркими, но за этот год, пока певица готовилась к турне и колесила с выступлениями по всему миру, пара практически не виделась. Поэтому обоим партнерам расставание показалось очень естественно - отношения просто сошли на нет, без ссор и скандалов.
"Мадонна почти не видела Джоша месяцами, потому что ее график был насыщенным. Отношения просто сошли на нет. Чувства остыли, но они остаются друзьями", - утверждает информатор.
Кто такая Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.
Голливуд - последние новости:
Ранее иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Его жертвы утверждают, что им якобы на тот момент было меньше 18 лет.
Также в СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза. 61-летнюю голливудскую звезду застукали папарацци во время отдыха на пляже Форментор на Майорке в Испании.
Читайте также:
- У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ
- Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании
- Полиция задержала популярную американскую певицу за наркотики
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред