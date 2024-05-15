В СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза

Папарацци сфотографировали актера во время купания с популярным режиссером.

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Тома Круз сильно изменился / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудский актер Том Круз продемонстрировал свое тело, наслаждаясь отдыхом на пляже Форментор на Майорке в Испании в минувшие выходные.

61-летний Круз, похоже, был в отличном настроении, когда купался вместе с режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту, с которым он сотрудничает в предстоящем проекте, пишет Page Six.

Звезда "Миссия невыполнима 8" надел темно-синие плавки, полностью демонстрируя свой пресс.

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Ранее в тот же день Круз был замечен в серой шляпе и футболке с V-образным вырезом и массивных белых кроссовках, когда он садился на небольшую лодку с Иньярриту.

Кто такая Сури Круз Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.

Пара находится на ранних стадиях создания первого англоязычного фильма мексиканского режиссера после его хита 2015 года "Выживший".

Продюсером и режиссером фильма станет Иньярриту, а Круз сыграет главную роль. Однако подробности сюжета пока держатся в секрете.

Тем временем Круз был занят съемками новой "Миссии: невыполнима" по всей Европе, в том числе в Великобритании и Норвегии.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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