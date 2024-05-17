Фокус-покус: Иллюзиониста Копперфильда обвинили домогательствах

Известный иллюзионист Дэвид Копперфильд отрицает обвинения. Его адвокаты считают, что обвинения их клиента являются "полностью ложными".

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Копперфильд категорически отвергает все обвинения в сексуальных домогательствах / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Знаменитого американского фокусника и иллюзиониста Дэвида Копперфильда сражу 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Журналисты утверждают, что более половины обвинений исходят от женщин, которые заявили, что на момент инцидентов им еще не исполнилось 18 лет. Несколько женщин сообщили, что им вообще было 15 лет ‒ хотя Копперфилд, вероятно, не знал их реального возраста. Трое из пострадавших утверждают, что он якобы угощал их запрещенными наркотиками ‒ перед тем, как устроить сношения.

Общие претензии к 67-летнему иллюзионисту, которые тот категорически отрицает, касаются периода с конца 1980-х по 2014-й. В ходе расследования опросили более 100 человек и изучили массу полицейских протоколов. Якобы все пострадавшие познакомились с Копперфильдом, когда он был одним из самых успешных артистов в мире.

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"Все, кто знает Дэвида Копперфилда, скажут вам, что эти недавние обвинения в одной газете являются полной противоположностью тому, кем является Дэвид. Фактически, Дэвид уже рисковал своей карьерой, чтобы помочь защитить женщин от могущественных хищников. Большинство этих исторических обвинений выдвигались раньше, и все они сейчас столь же ложны, как и тогда. Дэвид запросил "доказательства", на которых, как утверждают, основываются эти ложные обвинения, но они не были предоставлены", ‒ рассказали представители артиста в комментарии таблоиду The Mirror.

Кто такой Дэвид Копперфильд? Дэвид Копперфильд (настоящее имя Дэвид Сет Коткин, англ. David Seth Kotkin) — американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами с оригинальными комментариями. Также известен под прозвищем "Давино", сообщает "Википедия".

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