Докатался до ручки: экс-помощница Вина Дизеля обвинила его в домогательствах

Бывшая ассистентка звезды франшизы "Форсаж", актера Вин Дизеля – Аста Джонассон – заявила, что в 2010 году он напал на нее и совершил сексуальное насилие.

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Вин Дизель якобы совершил сексуальное насилие еще в 2010 году / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Аста Джонассон, бывшая ассистентка звезды серии фильмов "Форсаж" Вина Дизеля –– заявила, что в 2010 году он напал на нее и принуждал к действиям сексуального характера. Об этом пишет западное новостное агентство Reuters.

Вся ситуация якобы произошла во время съемки пятого "Форсажа" в отеле в городе Атланта (штат Джорджия, США).

Иск будет рассматриваться судом Лос-Анджелеса. Представители Вин Дизеля еще не отреагировали на публичные обвинения, хотя СМИ уже обращались к ним с такой просьбой,

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В обращении в суд Джонассон утверждает, что Дизель насильно мял ее бюст и целовал ‒ хотя до всю ночь, мол, развлекался в компании других женщин в своем гостиничном номере.

"Вин Дизель проигнорировал четкие заявления мисс Джонассон о несогласии с его сексуальными домагательствами. Сексуальные домагательства на рабочем месте никогда не прекратятся, если влиятельные мужчины будут защищены от ответственности", – говорится в заявлении адвоката девушки.

Также Джонассон заявила в иске, что актер заставил ее схватить за свои гениталии, прижал к стене и начал совершать противозаконные действия сексуального характера, пока не удовлетворился. После чего ушел, а через несколько часов уволил ее с должности. Девушка якобы решила молчать, опасаясь вступать в публичную ссору с "одним из самых высокобюджетных актеров Голливуда".

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