Французская актриса Элен Даррас заявляет, что артист-путинист Жерар Депардье изнасиловал ее на съемочной площадке в 2008 году.

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Актриса Элен Даррас утверждает, что Депардье ее изнасиловал за 15 лет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путиниста (и обладателя паспорта страны-агрессора РФ) Жерара Депардье в том, что он подверг ее сексуальному насилию на съемочной площадке. Как сообщает портал People, женщина подала заявление в прокуратуру Парижа.

"Мы находимся в процессе анализа жалобы, чтобы понять, следует ли ее рассматривать отдельно или как часть текущего дела", — сообщил следователь надзорного ведомства

Первоначально актера обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии против Карас в 2018 году, а официальное обвинение предъявили только в декабре 2020 года.

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Актриса утверждала, что Депардье "подошел ко мне, а затем провел рукой по моим бедрам и ягодицам", и что он постоянно приставал к ней между дублями ‒ даже после того, как она отклонила приглашение присоединиться к нему в гримерке.

"Я была статистом. Я даже не закончила театральную школу. Я действительно хотела стать актрисой", – говорит Элен, которая с 2007 по 2017 годы сыграла дюжину ролей в разных фильмах.

Сам же Депардье всячески пытается отбелить свое имя. В октябре он опубликовал открытое письмо во французском издании Le Figaro, завив, что "никогда не оскорблял женщину".

"В первый раз ко мне домой пришла женщина, легким шагом, поднявшись в мою комнату по собственному желанию. Она говорит сегодня, что ее там изнасиловали. Она вернулась во второй раз", – утверждал он.

Украинские санкции против артистов из страны-агрессора:

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

7 января президент Зеленский подписал указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Всем этим артистам на 10 лет запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

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