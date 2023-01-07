Киркоров, Михалков и другие: Зеленский запустил санкции СНБО против русских артистов

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит санкции против известных артистов из страны-агрессора - в том числе Киркорова и Михалкова.

Зеленский запустил санкции СНБО против русских артистов / коллаж фото УНИАН

В субботу, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов, которые поддержали войну, развязанную Путиным против нашей страны. Об этом сообщают представители пресс-службы Офиса президента.

Чиновники отмечают, что президент Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение СНБО о введении персональных санкций против ряда российский артистов.

В список лиц, против которых ввели ограничения, в частности, попали:

певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дима Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и многие другие.

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Санкции против российских артистов

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

Владимир Зеленский на официальном уровне поддержал петицию с просьбой ввести запрет на работу российским артистам в Украине

"В соответствии со статьей 40 Конституции Украины и статьей 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено размещенное на веб-сайте "Официальное интернет-представительство Президента Украины" — электронную петицию А. С. Клименко "Запретить гражданам России осуществлять творческую профессиональную деятельность в Украине", которую поддержали более 25 тысяч человек", — написал президент на своем сайте.

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