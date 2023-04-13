Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

Актер на старости лет может загреметь в тюрьму да еще и с тяжелым обвинением.

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Депардье / фото: vesti.ru

Французский актер и любитель террориста Путина Жерар Депардье скоро может оказаться за решеткой.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Mediapart.fr, 13 женщин обвиняют актера в домогательствах и изнасилованиях. Между тем, сообщается также, что в полицию обратились лишь только трое из них. Расследование длится уже несколько месяцев.

Потерпевшие женщины говорят, что Депардье позволял себе такое поведение с 2014-го года. Некоторых из них он добивался прямо на съемочной площадке.

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Напомним, ранее Французский актер Жерар Депардье, который получил гражданство России, резко осудил президента-диктатора Владимира Путина за войну, развязанную в Украине.

Депардье получил гражданство РФ

Напомним, в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя "гражданином мира".

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручал ему документы от квартиры, где зарегистрировали актера.

В 2014 году Депардье поддерживал хорошие отношения с Ющенко, и назвал Украину частью России.

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