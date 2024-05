Полиция задержала популярную американскую певицу за наркотики

Власти Амстердама попытались арестовать американскую исполнительницу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков.

В прямом эфире, который был опубликован в Instagram, можно услышать, как чиновник говорит, что Минаж хотят взять под стражу за якобы "перевозку наркотиков", — что она отрицает, пишет Page Six.

"Я туда не пойду. Мне нужен адвокат", — заявила 41-летняя Минаж, находясь, по-видимому, в аэропорту.

После небольшой перепалки видно, как она садится в полицейскую машину.

Затем она забеспокоилась по поводу предстоящего выступления, и офицер заверил ее, что ее доставят в отделение "как можно скорее".

Минаж в настоящее время находится в своем мировом турне "Pink Friday 2". У нее запланировано выступление на субботний вечер в Манчестере, Англия. Пока неясно, действительно ли ее задержали в полицейском участке.

Пока непонятно, чем закончится история певицы.

Кто такая Ники Минаж

Ники Минаж - тринидадская певица, рэперша, автор песен и актриса. По данным Википедии, заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года.