Свято место пусто не бывает: 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку

Всего пару дней назад зарубежные таблоиды взорвались новостью о том, что поп-легенда Мадонна вновь вернулась к холостяцкой жизни - недавно она разорвала отношения с 30-летним боксером Джошем Поппером. Они были вместе чуть больше года, и большую часть этого времени Мадж была на гастролях. Из-за этого чувства между ней и Поппером угасли, а роман подошел ко вполне естественному завершению.
Но Мадонна не была настроена долго грустить по этому поводу, ведь на вечеринке она встретила Ричарда Риакпоре - 34-летнего боксера и модель. Как сообщил инсайдер изданию The Sun, сейчас "они очень хорошо ладят и очень весело проводят время в компании друг друга".
Будет ли этот роман длительным, или же Риакпоре просто поможет певице забыть Поппера - источники из близкого окружения Мадж пока не берутся об этом судить.
Мадонна и Ричард Риакпоре познакомились в прошлом году на модном показе, где спортсмен выходил на подиум в качестве модели. Общие друзья в фэшн-тусовке свели их вместе, но тогда между ними завязалось лишь приятное общение. Сейчас поговаривают, что Мадонна намерена приехать в Лондон, чтобы поддержать Риакпоре на предстоящем боксерском поединке.
Кто такая Мадонна?
Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.
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Ранее стало известно, что 15-летяя дочь Джоли и Питта демонстративно отказалась от фамилии отца. Вивьен Маршелин пошла по стопам родителей, и взяла в качестве творческого псевдонима фамилию Анджелины.
Также полиция Амстердама задержала популярную американскую певицу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков. Эпатажную артистку задержали в аэропорту.
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