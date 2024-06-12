Мадонна напомнила про страдания детей Украины и мощно поддержала Саммит мира

Американская поп-певица Мадонна известна не только своими эпатажными выходками и бурной личной жизнью. Она имеет активную жизненную позицию, которую не боится транслировать на свою многомиллионную аудиторию.
Так в своем блоге в Instagram она опубликовала остросоциальный ролик, посвященный детям во всем мире, которые страдают из-за войны. Большое внимание она уделила маленьким жителям Украины, которым слишком рано пришлось повзрослеть из-за вероломного вторжения страны-оккупанта на нашу землю.
Видео Мадонна опубликовала, чтобы привлечь внимание общественности к международному Саммиту мира, который состоится 15 июня в Швейцарии. "Везде, где есть вооруженный конфликт, страдают дети... Украина, Палестина, Израиль, Йемен, Сирия, Нигерия, Конго, Малави... Список можно продолжать и продолжать. Мы можем не соглашаться во многом, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наши дети должны быть защищены! 15 июня мировые лидеры соберутся в Швейцарии на Глобальный саммит мира, посвященный прекращению войны в Украине и возвращению более 19 000 украинских детей, которые были оторваны от своих семей и депортированы в россию. Я выступаю за мир для всех детей. Во всем мире. И я никогда не остановлюсь! Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне", - написала звезда.
Примечательно, что видео, которое разместила Мадонна в качестве призыва обратить внимание на предстоящий Саммит мира, был создан режиссером Сашей Касюгой - уроженцем Днепра, который уже несколько лет работает с певицей над созданием видеоконтента для ее шоу.
Смотрите видео Мадонны, которым она поддержала Глобальный саммит мира в Швейцарии, и призвала защитить украинских детей от агрессора:
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
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