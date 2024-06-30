"Это наш ангел": Инна Мирошниченко впервые показала лицо приемной дочери

Также стало известно, как зовут девочку, которая стала новым членом звездной семьи.

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Инна Мирошниченко показала приемную дочь - дети Тимура и Инны Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

В среду, 26 июня, украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена, юрист и блогерша Инна Мирошниченко, сообщили, что в их семье появился еще один ребенок. Звездная семья удочерила девочку.

Сегодня они впервые показали, как выглядит их новая дочь, раскрыли ее имя и трогательную историю о том, как она попала в семью Мирошниченко. Пост появился на странице Инны в Instagram.

С октября 2023 она проходила родительские курсы для усыновления второго ребенка. В мае по счастливой случайности ей удалось дозвониться в одну из служб по правам детей, и через считанные минуты Мирошниченко впервые увидела ее - своего ангела.

"Первой среди всех вижу ее имя. Ангелина. Ангел-Инна. Это наш ангел, точно наш", - написала Инна.

Мирошниченко отметила - ее семье еще предстоит столкнуться со множеством вызовов. Но все они - ничто по сравнению с тем, что они могут подарить совершенно новую жизнь еще одному ребенку: "Эта история не будет простой, потому что имеет много вызовов и требует много смелости и терпения. Как бы страшно ни было слышать историю или медицинское заключение, ни разу мы не подумали, что надо посмотреть еще кого-то. Это наша Ангелина. Потому что мы сразу знали: первая анкета, которая будет актуальной, - это анкета нашего ребенка. Далее было полтора месяца служб, распоряжений, документов, согласований и 1600 км в одну сторону для свидания. Я десятки раз плакала от благодарности людям, которые помогали, делали все, что в их силах и даже больше, чтобы ускорить это. Хотя это не уберегло нас от "Почему так долго? Я так плакала по вам...". Но это уже в прошлом. Впереди еще много бюрократии, но все это такие мелочи, когда ты видишь, что ребенок получил то, о чем так сильно мечтал, - СЕМЬЮ!"

Смотрите видео, на котором Мирошниченки впервые показали лицо приемной дочери:

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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