Две полоски: Началджиоглу и его подруга показали положительный тест на беременность

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Началджиоглу, показал странные сториз, где виден тест на беременность.
То же самое сделала его подруга-парикмахерша Анастасия foxy. На своей странице в Instagram, она выложила фото, где показала два теста на беременность с двумя полосками.
Однако она странно подписала сториз. "Самое важное найти правильного ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждым это удается", - написала она.
То же самое фото выложил и Началджиоглу, но с другим текстом. Его слова несколько запутанные из-за того, что русский - не его родной язык. Но из этого текста можно понять, что он с самого первого дня хотел от нее ребенка.
Но тут же Началджиоглу поругал свою подругу за то, что она выложила это фото. "Это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать и через Instagram это вести все", - возмущается Мурат.
Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
Вас также может заинтересовать:
- "Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо
- "Не имею к ней никакого отношения": возлюбленная Мурата Налчаджиоглу рассказала, как относится к его дочери
- Мурат Налчаджиоглу показал свою самую дорогую женщину в жемчугах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред