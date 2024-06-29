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Две полоски: Началджиоглу и его подруга показали положительный тест на беременность

Алена Кюпели
29 июня 2024, 07:14
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Бывший муж Лорак продолжает публичные разборки со своей подругой-парикхмахершей.
Мурат Началджиоглу забрал свою пассию и ее подруг
Мурат Началджиоглу во второй раз станет отцом / Коллаж Главред, фото Instagram/anastasija_foxy2

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Началджиоглу, показал странные сториз, где виден тест на беременность.

То же самое сделала его подруга-парикмахерша Анастасия foxy. На своей странице в Instagram, она выложила фото, где показала два теста на беременность с двумя полосками.

Однако она странно подписала сториз. "Самое важное найти правильного ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждым это удается", - написала она.

видео дня
Началджиоглу и Анастасия Foxy показали тест с двумя полосками
Началджиоглу и Анастасия Foxy показали тест с двумя полосками / Скриншот Instagram/muratnalca

То же самое фото выложил и Началджиоглу, но с другим текстом. Его слова несколько запутанные из-за того, что русский - не его родной язык. Но из этого текста можно понять, что он с самого первого дня хотел от нее ребенка.

Началджиоглу и Анастасия Foxy показали тест с двумя полосками
Началджиоглу и Анастасия Foxy показали тест с двумя полосками / Скриншот Instagram/muratnalca

Но тут же Началджиоглу поругал свою подругу за то, что она выложила это фото. "Это было пять дней назад, зачем сейчас это выкладывать и через Instagram это вести все", - возмущается Мурат.

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Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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