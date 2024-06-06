Мурат Налчаджиоглу огорошил заявлением после расставания со своей девушкой - детали

Мурат Налчаджиоглу призвал любить свою жизнь после того, как стало известно о его разрыве с возлюбленной.

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Мурат Налчаджиоглу обратился к подписчикам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу расстался со своей девушкой блогером и моделью Анастасией Foxy после пяти месяцев отношений.

Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

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"Будь так занят любовью к своей жизни, что у тебя не будет времени на сомнения, беспокойство или страх", - отметил Мурат.

Мурат Налчаджиоглу поделился мудростью / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Отметим, что отношения Мурата и Анастасии начались в то время, когда бизнесмен еще был в официальном браке с украинской визажисткой Лилией Реус. Налчаджиоглу даже познакомил Анастасию со своей дочерью Софией, ведь планировал серьезные отношения.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Напомним, бывшая жена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус уехала с дочерью на отдых сразу же после развода. "Свершена мечта", - кратко написала тогда Реус.

А также бывшая жена Мурата Налчаджиоглу порадовала поклонников новыми снимками и удивила своей красотой. На своей странице в Instagram разместила подборку свежих фото и поразила своим цветущим видом. Лилия Реус показалась в голубом платье с цветочным принтом.

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