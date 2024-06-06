Мурат Налчаджиоглу огорошил заявлением после расставания со своей девушкой - детали

Бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу расстался со своей девушкой блогером и моделью Анастасией Foxy после пяти месяцев отношений.
Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
"Будь так занят любовью к своей жизни, что у тебя не будет времени на сомнения, беспокойство или страх", - отметил Мурат.
Отметим, что отношения Мурата и Анастасии начались в то время, когда бизнесмен еще был в официальном браке с украинской визажисткой Лилией Реус. Налчаджиоглу даже познакомил Анастасию со своей дочерью Софией, ведь планировал серьезные отношения.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Напомним, бывшая жена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус уехала с дочерью на отдых сразу же после развода. "Свершена мечта", - кратко написала тогда Реус.
А также бывшая жена Мурата Налчаджиоглу порадовала поклонников новыми снимками и удивила своей красотой. На своей странице в Instagram разместила подборку свежих фото и поразила своим цветущим видом. Лилия Реус показалась в голубом платье с цветочным принтом.
Читайте больше о Налчаджиоглу:
- "Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась
- "Уже на полпути": жена Мурата Налчаджиоглу дала фору его любовнице
- "Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред