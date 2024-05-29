"Хотелось умереть": новая пассия Налчаджиоглу рассорилась в ним в пух и прах

Анастасия Foxy становится все сложнее скрывать проблемы.

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Мурат Налчаджиоглу новости - Анастасия Foxy подогревает слухи про разрыв с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу начал встречаться с украинской моделью Анастасией Foxy в канун Нового года-2024. Тогда он был еще женат на визажистке Лилии Реус.

Отношения Фокси и Налчаджиоглу развивались стремительно - они быстро съехались, познакомили детей от предыдущих отношений, вместе отдыхали, делали вместе татуировки и даже называли друг друга мужем и женой.

Однако в апреле стали ходить слухи о том, что в их паре не все так идеально. Сперва модель записала видео, в котором ругает бойфренда, затем перестала постить романтический контент с ним (хотя прежде очень любила хвастаться своим счастьем в социальных сетях).

видео дня

Теперь же сомневающихся в том, что между Фокси и Налчаджиоглу пробежала черная кошка, практически не осталось - Анастасия удалила из своего блога в Instagram абсолютно все упоминания о турецком бойфренде, кроме одного поста, где с ним и моделью на фото ее семья. Также в сторис она публикует высказывания, которые намекают на то, что Фокси сейчас переживает не лучшие времена в эмоциональном плане.

Что же касается Налчаджиоглу, то он контент с возлюбленной удалять не торопится. Впрочем, похожая история была у него с Лилией Реус - вторая жена вычеркнула его из своей социальной жизни, а он на такой шаг решался долго.

Мурат Налчаджиоглу новости - Анастасия Foxy подогревает слухи про разрыв с Муратом Налчаджиоглу / instagram.com/anastasija_foxy2

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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