Эктор Хименес-Браво намекнул на беременность подруги: "Не можем скрывать"

Звезда шоу "МастерШеф" подбросил фанатам новую подробность своей личной жизни.

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Эктор Хименес-Браво новости - Эктор спровоцировал слухи про беременность Мартыновской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Летом 2022 года колумбийский шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво разбил сердца многих украинских поклонниц, когда заявил, что больше не одинок. По его словам, он завел отношения с молодой украинкой, которая во время полномасштабной войны выехала за границу. Кулинар даже публиковал фотографии с ней, но всегда скрывал имя и лицо своей избранницы.

И отношения на расстоянии, похоже, дали свои плоды, ведь сегодня Эктор вместе с коллегой по "МастерШефу" Ольгой Мартыновской решили, что "больше не могут скрывать" нечто очень пикантное.

На страницах шеф-поваров в Instagram появилось видео, на котором Ольга бережно гладит животик, а Эктор держит воздушный шар с надписью "Мальчик или девочка". Такие обычно используют на гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.

видео дня

В комментариях Хименес-Браво и Мартыновскую то поздравляют с будущим потомством, то ожидают, что скоро кулинары объявят о новом проекте. Сами "будущие родители" пока держат интригу.

К слову, осенью 2023 года Ольга Мартыновская заявила, что завела роман с мужчиной из ресторанной сферы, с которым ей очень комфортно.

Смотрите видео Эктора Хименес-Браво и Ольги Мартыновской:

Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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