"Давно не носит обручальное кольцо": Арсен Мирзоян рассказал о браке с Тоней Матвиенко

Популярный украинский певец Арсен Мирзоян рассказал некие особенности его брака с украинской певицей Тоней Матвиенко.
В эфире канала М1 Мирзоян отметил, что обручальное кольцо - это атрибут брака, который вскоре начинает "мулять".
"Тоня его сняла, она уже давно его не носит. У нее есть какие кольца носить на этом пальце. Я не вижу в том, что это обязательно", - заявил артист.
Но, в свою очередь, Арсен продемонстрировал обручальное кольцо на безымянном пальце.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений
Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - последние новости по теме
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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