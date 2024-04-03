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Арсен Мирзоян резко "закусился" с хейтерами насчет "развлечений" на концертах во время войны

Дмитрий Видоменко
3 апреля 2024, 21:41
Певец Арсен Мирзоян возмутился комментариями о его якобы развлечениях на концертах во время войны и резко ответил юзерам
Мирзоян
Арсенал Мирзоян устроил заочную перепалку в Сети / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинский музыкант и автор песен Арсен Мирзоян в который раз сошелся в заочном сражении с комментаторами в соцсети Instagram, которые норовят обесценить его нынешнеюю концертную деятельность.

Мирзоян в своем фотоблоге опубликовал фото с украинскими защитниками, которым передал пикапы, приобретенные на средства, вырученные из концертов. Также показал фото военнослужащего (а в прошлом ‒ шоумена) Гарика Бирчу, которому прислал дрон.

И под постом музыкант довольно гневно прокомментировал нелицеприятные комментарии, "прилетающие" ему за выступления во время войны и "развлечения":

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"Вообще-то я не рефлексирую, но сегодня захотелось. На "трэш-комментарий" под афишей концерта "развлекаетесь" отвечаю – у вас воняет изо рта! И докладываю о результатах "развлечений": два пикапа (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) и дрон Mavic 3 pro. Доставлено!", – написал Мирзоян.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, отца ее старшей дочери Ульяны. Артистка признается, что даже через много лет она держит обиду на бывшего возлюбленного.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

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