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Тоня Матвиенко призналась, что просила у Вакарчука после смерти мамы

Дмитрий Видоменко
27 мая 2024, 11:59
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Певица Тоня Матвиенко недавно представила на суд зрителей новую видеоработу – кавер на песню группы Океан Эльзы "Друг" (после разрешения Вакарчука).
Матвиенко, Вакарчук
Тоня Матвиенко пояснила, как записала кавер на легендарную песню Вакарчука / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская фолк-певица Тоня Матвиенко недавно выпустила кавер-версию на легендарный хит рок-группы Океан Эльзы "Друг". Как говорит артистка, разрешение на переделку трека ей дал лично лидер группы Святослав Вакарчук, сообщает "Обозреватель".

"Все произошло относительно спонтанно. Через пару дней после того, как ушла мама, я села просматривать сообщения со словами поддержки в мессенджерах. Один из них был от Святослава. Конечно, я поблагодарила и одновременно спросила, а не мог Святослав подарить мне песню? Ответ был одобрительный и спросил только: "Какую именно?" Какую я выбрала – вы уже знаете. Очень благодарна за возможность представить свою интерпретацию легендарного хита", – сказал он.

Причем, говорит Матвиенко, Вакарчук не давал ей никаких советов по работе над кавером и услышал уже готовый результат.

"Во время работы над треком со Святославом мы не совещались. Он услышал мою версию уже в день премьеры и послал мне сообщение с текстом "молодец" и голубое и желтое сердечко. Кстати, над саундом работала команда с Иваном Клименко. Он автор песни "Стефания", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, а также написал "Teresa & Maria", с которой в этом году Alyona Alyona и Jerry Heil триумфально выступили в Мальме", – подытожила она.

Смерть Нины Матвиенко - новости по теме

Напомним, мать Тони, легендарная певица Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.

Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.

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