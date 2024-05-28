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"Я не хочу поливать медом": Лилия Ребрик призналась, какие сейчас у нее отношения с мужем

Элина Чигис
28 мая 2024, 11:29
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Лилия Ребрик призналась, что ее брак стал еще крепче после рождения третьего ребенка.
Лилия Ребрик, Андрей Дикий
Лилия Ребрик рассказала об отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала, что они с мужем украинским хореографом Андреем Диким стараются понимать друг друга.

В интервью для kp.ua артистка призналась, что с тремя детьми не так уж легко находить время побыть вдвоем с мужем.

"Я не хочу поливать медом наши отношения, но они у нас действительно настоящие, классные и мощные: один подумал, другой уже сделал. Мы реально не ссоримся, не знаю, как нам в жизни так повезло. У меня на это не хватает ни сил, ни энергии. Мы понимаем, когда нам нужно помолчать или когда мы хотим поговорить. Мы постоянно стремимся побыть вдвоем. Ясно, что если трое детей, то побыть вдвоем – это еще тот квест", - поделилась Ребрик.

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Также Лилия отметила, что они с Андреем распределяют обязанности и это прекрасная поддержка.

"Отношения стали еще крепче, потому что ты понимаешь, что нужно много внимания уделять и друг другу, и детям. Вечером, когда нужно всех помыть, накормить, уложить спать, то мы делимся, кто с кем, кто как. Очень важно распределять обязанности, это очень мощная поддержка друг друга", — отметила знаменитость.

Кто такая Лилия Ребрик?

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Лилия Ребрик - последние новости по теме

Напомним, ранее Лилия Ребрик стала мамой третий раз и показала снимки выписки из роддома. На торжественную церемонию выписки поздравить ведущую, ее мужа и старших дочерей пришли не только члены семьи, но также друзья и коллеги.

А также на недавнем видео в своем блоге в Instagram Лилия Ребрик предстала перед поклонниками "клубничной блондинкой" - со светлыми волосами с мягким розоватым подтоном.

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