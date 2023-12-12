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Лилия Ребрик умилила признанием в любви своему мужу

Алена Кюпели
12 декабря 2023, 14:38
Андрей Дикий празднует день рождения.
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик трогательно обратилась к мужу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком, поделилась трогательным фото и нежно призналась в любви своему муж хореографу Андрею Дикому.

На своей странице в Instagram, телеведущая опубликовала веселое фото. На нем она стоит в дверном проеме, склонившись над Андреем Диким. При этом ее супруг с улыбкой смотрит на Ребрик.

"Я так бесконечно люблю тебя. С днем рождения, мой Дикий", - поздравила она танцора с днем рождения.

видео дня

Пользователи и подписчики ведущей принялись поздравлять Дикого с его праздником. Они все писали теплые слова и желали в первую очередь здоровья, семейного тепла и победы в войне с Россией.

На фото - Лилия Ребрик и Андрей Дикий:

Напомним, ранее Лилия Ребрик заинтриговала своим постом, где показала видео с гендер-пати. Только вот видео оказалось черно-белым, поэтому понять пол будущего малыша оказалось невозможным.

Напомним, ранее в комментариях к счастливым беременным фото Лилии Ребрик многие написали о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу. Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем.

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