"Дикая семейка!": Ребрик показала, как ее с третьей дочкой из роддома встречали

Лилия Ребрик дала своей малышке нежное и доброе напутствие на ее долгую-долгую жизнь.

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Лилия Ребрик показала выписку из роддома после третьих родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик недавно пополнила ряды многодетных мам - у нее родилась третья дочь. Девочке она с мужем, танцором и хореографом Андреем Диким, выбрала необычное имя - Аделина. Родители называют малышку сокращенно - Адель.

Теперь стало известно, что Ребрик и дочь уже чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы покинуть роддом и поехать домой. На торжественную церемонию выписки поздравить ведущую, ее мужа и старших дочерей пришли не только члены семьи, но также друзья и коллеги.

Трогательными кадрами Лилия поделилась в своем блоге в Instagram. Близкие семьи Диких были очень рада поприветствовать малышку с началом ее жизненного пути.

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"Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, с улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам - терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь - большая, дружная команда. И в нашей дикой семейке - друг за друга горой! Расти, доченька, будь счастливой! Познавай мир и люби жизнь. У нас впереди - очень-очень долгая счастливая дорога", - подписала счастливые кадры Лилия Ребрик.

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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