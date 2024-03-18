Шакира призналась, на какие жертвы пошла ради неверного экс-мужа Пике

Латиноамериканская певица Шакира рассказала о том, как пожертвовала карьерой ради счастливых отношений с футболистом и отцом ее детей Жераром Пике.

https://stars.glavred.info/shakira-priznalas-na-kakie-zhertvy-poshla-radi-nevernogo-eks-muzha-pike-10550888.html Ссылка скопирована

Шакира пару лет назад со скандалом развелась с Жераром Пике / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная латиноамериканская певица Шакира рассказала о том, как пожертвовала карьерой ради брака с футболистом Жераром Пике. Пара со скандалом разошлась пару лет назад ‒ поскольку тот попался на супружеской изменеи. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

О расставании Жерара Пике и Шакиры стало известно летом 2022 года. Поводом для разрыва стала измена со стороны Пике ‒ он стал встречаться с некой Кларой Чиа, которая намного моложе Шакиры. Певица не скрывала от поклонников свои чувства по поводу произошедшего. Она говорила о своих переживаниях в интервью и даже записала о бывшем любимом и его новой пассии песню, в которой заявила, что экс-супруг поменял ее на более дешевую копию.

видео дня

"На очень долгое время я поставила свою карьеру на паузу, чтобы просто быть рядом с Жераром и чтобы он мог продолжать играть в футбол. Я пошла на много жертв ради любви. Я верила в эту мечту, я мечтала об этом для себя и для детей", —теперь говорит Шакира.

Певица также добавила, что отношения между спортсменами и творческими людьми — не самая лучшая идея из-за разных взглядов на эмпатию.

"Эмпатия лежит в основе работы человека искусства. А спортсмены постоянно находятся в состоянии борьбы, им нужно избегать эмпатии любой ценой", ‒ сказала она.

Кто такая Шакира? Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.