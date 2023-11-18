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Шакира получила Грэмми за песню о Пике: награду вручал его старый недруг

Дмитрий Видоменко
18 ноября 2023, 22:18
Бывшая жена Жерара Пике выиграла латиноамериканскую версию премии Грэмми благодаря треку об экс-супруге.
Шакира, Жерар Пике
Шакира получила Latin Grammy за песню о бывшем муже Жераре Пике / коллаж Главред, фото instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Известная колумбийская поп-певица Шакира выиграла престижный музыкальный конкурс Latin Grammy с песней, которая посвященная ее скандальному разводу с известным футболистов и звездой клуба "Барселона" Жераром Пике.

Церемония прошла в испанском городе Севилья. Она получила три награды. Две из них Шакире дали за лучшую песню года и поп-песню с композицией, которая была посвящена ее бывшему мужу Жерару Пике. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что награду ей вручал многолетний противник и недруг ее бывшего супруга ‒ легендарный защитник мадридского клуба "Реал".

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

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