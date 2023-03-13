Разбитная разведенка: Шакира "зажгла" на шоу и засветила белье из-под штанов

Легендарная поп-певица родом из Колумбии Шакира выступила на популярном американском вечернем шоу The Tonight Show Джимми Феллона – в очень откровенном наряде.
Исполнительница презентовала свой новый трек "Music Sessions #53", которую записала в дуэте с диджеем Bizarrap. Для выступления Шакира выбрала довольно смелый и откровенный наряд. В студии певица появилась в кофте-топе, который едва прикрывал ее бюст и модных ковбойских штанах, из-под которых выглядывало ее кожаное нижнее белье.
Ране Шакира рассказывала, что трек "Music Sessions #53" она посвятила своему бывшему мужу, легендарному испанскому футболисту, чемпиону мира и неоднократному победителю Лиги Чемпионов Жерару Пике.
Певица призналась, что с помощью этой песни она хорошо выпустила свои эмоции, а также этой работой хотела поддержать женщин, которым пришлось, как и ей, "пережить всякие неприятности".
Посмотреть наряд певицы можно в первом видеоролике
Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.
Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.
Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.
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