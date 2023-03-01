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Шакира пожелала любовнице мужа отправиться в ад

1 марта 2023, 15:01
Шакира продолжает рефлексировать на тему своего развода и измены мужа Жерара Пике.
Шакира
Шакира / instagram.com/shakira

Популярная колумбийская певица Шакира вызверилась на новую подругу бывшего мужа Жерара Пике Клару Чиа в новом откровенном интервью и рассказала, как она стала сильнее после их расставания.

47-летняя хитмейкер призналась, что "купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной", но теперь поняла, что может быть "самодостаточной", пишет The Daily Mail.

Бывший игрок "Барселоны" 36-летний Жерар расстался с Шакирой в июне 2022 года после 11 лет совместной жизни и в прошлом месяце официально объявил о своих отношениях с 23-летней Кларой.

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Шакира обнаружила измену по банке джема, которую съела любовница ее мужа.

Говоря о своем разводе, Шакира сказала журналисту Энрике Асеведо на мексиканском канале Canal Estrellas: "В аду есть место для женщин, которые не поддерживают других женщин".

Далее Шакира рассказала, что теперь она "больше уверена" в себе и стала "львицей" для своих двоих детей Саши, семи лет, и Милана, десяти лет.

Шакира добавила, что ей не удалось достичь своей мечты об идеальной семье.

"Вы не достигаете всех своих мечтаний в жизни, но у жизни есть способ компенсировать это, и я думаю, что жизнь, безусловно, сделала это со мной, подарив двух замечательных детей, которые у меня есть, которые наполняют меня любовью каждый день", - говорит она.

"Я всегда была эмоционально очень зависима от мужчин, я влюблялась в любовь, и я думаю, что смогла понять эту историю с другой точки зрения, и сегодня мне достаточно самой", - говорит Шакира.

"Теперь, как это ни парадоксально, я чувствую себя полноценной, потому что я завишу от себя, и у меня двое детей, которые зависят от меня, а это значит, что я должна быть сильнее львицы", - добавляет она.

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье.

Певица "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

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