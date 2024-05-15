Лилия Ребрик показала, как "танцует" ее 2-месячная дочь - трогательное видео

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в марте в третий раз стала мамой. Она подарила своему мужу, танцору и хореографу Андрею Дикому, еще одну дочь, которую родители назвали Аделиной.
Сегодня маленькой Аделине исполнилось 2 месяца. В честь этого события Ребрик опубликовала трогательное видео в своем блоге в Instagram.
В кадре именинница лежит на кровати в нарядном боди, носочках и с ярким бантом на голове. Рядом с ней был праздничный торт - такой же крошечный и милый, как и сама девочка.
Аделина так активно работала ручками и ножками, что в комментариях многие поклонники Лилии Ребрик и ее семьи отметили, что ее младшая дочь начинает проявлять задатки танцевального таланта уже в таком нежном возрасте.
Смотрите видео с празднования двух месяцев со дня рождения младшей дочери Лилии Ребрик:
Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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