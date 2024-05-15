Лилия Ребрик показала, как "танцует" ее 2-месячная дочь - трогательное видео

Аделина уже в таком нежном возрасте проявляет артистизм, унаследованный от родителей.

https://stars.glavred.info/liliya-rebrik-pokazala-kak-tancuet-ee-2-mesyachnaya-doch-trogatelnoe-video-10565426.html Ссылка скопирована

Лилия Ребрик дети - Ребрик показала свежее видео с младшей дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в марте в третий раз стала мамой. Она подарила своему мужу, танцору и хореографу Андрею Дикому, еще одну дочь, которую родители назвали Аделиной.

Сегодня маленькой Аделине исполнилось 2 месяца. В честь этого события Ребрик опубликовала трогательное видео в своем блоге в Instagram.

В кадре именинница лежит на кровати в нарядном боди, носочках и с ярким бантом на голове. Рядом с ней был праздничный торт - такой же крошечный и милый, как и сама девочка.

видео дня

Аделина так активно работала ручками и ножками, что в комментариях многие поклонники Лилии Ребрик и ее семьи отметили, что ее младшая дочь начинает проявлять задатки танцевального таланта уже в таком нежном возрасте.

Смотрите видео с празднования двух месяцев со дня рождения младшей дочери Лилии Ребрик:

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее звезда шоу "Танці з зірками", ведущая Иванна Онуфрийчук, раскрыла пол будущего ребенка. В апреле она сообщила, что ждет первенца от казахского бизнесмена.

Также певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Вместе они отправились на отдых в Португалию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред