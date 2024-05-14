Звезда шоу Танці з зірками раскрыла пол будущего ребенка

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук в начале апреля сообщила, что ждет первенца. Сегодня, уже на последних сроках беременности, она раскрыла пол будущего ребенка.
В своем блоге в Instagram Онуфрийчук показала трогательное видео с гендер-пати, на которой она и ее муж, казахский бизнесмен Алмаз, узнали, кто у них будет - сын или дочь.
Сначала будущие родители вместе с родней и близкими прослушали обращение, записанное от имени малыша. Затем они распылили из баллончика дым голубого цвета - ведущая станет мамой сына.
"Наше самое большое счастье в мире. Спасибо, что выбрал нас своими родителями, сыночек", - подписала видео растроганная Онуфрийчук. Имени будущего малыша она пока раскрывать не стала.
Смотрите видео, на котором Иванна Онуфрийчук узнала пол своего будущего ребенка:
Что такое Танці з зірками?
Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.
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