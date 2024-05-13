Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

Юлия Санина в элегантном образе от украинского дизайнера покорила красную дорожку.

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Юлия Санина получила BAFTA - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинская певица и ведущая Юлия Санина в 2023 году стала ведущей Евровидения, которое прошло в Ливерпуле от имени Украины. Волнительный опыт стал для артистки трансформирующим, а само музыкальное событие не "отпускает" ее даже год спустя.

Так 12 мая 2024 в Лондоне Юлия Санина в роскошном белом платье от украинского бренда Valery Kovalska вышла на красную дорожку престижной британской премии BAFTA ( премия Британской академии кино и телевизионных искусств - прим. редактора). Более того - украинская артистка оказалась среди лауреатов.

Певица, как часть команды, которая создавала Евровидение-2023, получила золотую маску в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире". Вместе с ней награды получили ее коллега по сцене Евровидения, британская актриса и певица Анна Веддингем, и британская команда BBC.

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"Мои поздравления всем, кто создавал Евровидение 2023! Прошел год, а мы продолжаем с теплом вспоминать, как две страны и две культуры создали историю на сцене в Ливерпуле вместе. И эта награда - красивый финальный аккорд Евровидения 2023", - поделилась эмоциями Юлия Санина в своем блоге в Instagram.

Кто такая Юлия Санина? Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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