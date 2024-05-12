Дантес рассказал про "предательство" мамы: "За что она так со мной?"

Мама артиста "спалила" его нелепое фото в ответ на поздравления с праздником.

https://stars.glavred.info/dantes-rasskazal-pro-predatelstvo-mamy-za-chto-ona-tak-so-mnoy-10564622.html Ссылка скопирована

Владимир Дантес в юности - мама Дантеса показала редкое фото сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, шоумен и волонтер Владимир Дантес близок со своей мамой, и в День матери не упустил возможность провести с ней время. Он поздравил ее с праздником и был рад повидаться, однако вскоре его ожидало большое разочарование.

Новая девушка артиста, бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина, нашла общий язык с мамой Дантеса, и женщины тепло общаются. Более того - обмениваются фотографиями, что самому Владимиру не по вкусу.

В своем блоге в Instagram он выложил полное возмущения видео. "В День матери ты приезжаешь к маме, даришь цветы, проводишь с ней время... И она, в ответ на проявленное внимание, высылает твоей девушке вот такие фото! Что я сделал не так?! За что я провинился перед ней? За что она так со мной?" - вопрошает обиженны Дантес.

видео дня

Снимок, который наделал так много шума - фотография из юности музыканта. В кадре будущая звезда позирует в черной рубашке и с волосами, которые он убрал со лба обручем. Очевидно, это не самое любимое фото Владимира Дантеса, если судить по его эмоциональной реакции.

Владимир Дантес в юности - мама Дантеса показала редкое фото сына / instagram.com/volodymyrdantes

Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Оля Цибульская рассказала про неприятное знакомство с писателем Сергеем Жаданом, которому, по ее словам, она совершенно не понравилась.

Также ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности, на котором она изображена во время одного из самых первых эфиров "Светской жизни".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред