УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Анна Подгорная
9 мая 2024, 19:05
255
Беседа с Сергеем Жаданом оставила у Оли Цибульской неприятный осадок.
Оля Цибульская, Сергей Жадан
Оля Цибульская рассказала, как познакомилась с Сергеем Жаданом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/serhiy_zhadan

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская много читает и сама увлекается литературой. Поэтому она была рада возможности познакомиться с живым украинским классиком - писателем, поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом.

Правда, общение не задалось с самого начала. Об этом певица рассказала в интервью для РБК-Украина.

Она встретилась с Жаданом на радио, и сама подошла познакомиться. Литератор был хмурым и явно не проявлял желания общаться с Цибульской. Оля предположила, что не понравилась писателю.

видео дня

"Книжки его нравятся, стихотворения. Он (Жадан - прим. редактора) не очень понравился. Я думаю, может, я ему тоже. Но я имею в виду, что вот он стоит – он для меня живой классик. И я, переступая через свое эго, подхожу и говорю: "Добрый день, я Оля. Мне очень приятно с вами познакомиться. Что вы, как вы?" И завязываю какой-то очень примитивный разговор не о глубоком и высоком, потому что я же не Соловий. Я уже милфа", - поделилась воспоминаниями Оля Цибульская.

Кто такая Оля Цибульская?

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу накинулся на бывшего продюсера Ани Лорак. Об этом рассказал сам Сергей Перман, и признался, что спровоцировал бывшего мужа артистки-предательницы.

Также возлюбленная Позитива, украинская танцовщица Юлия Сахневич, показала милое сэлфи с артистом. Они перестали скрывать свой роман, который длится уже более трех лет, лишь недавно.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Сергей Жадан Оля Цибульская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:37 Синоптик
У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:24 Украина
Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

18:33 Украина
Все главные новости

Популярное

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина 148307

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна 84642

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали 80822

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда 10458

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

Последние новости

19:46

Неожиданная правда прорвалась на росТВ Видеоблоги

19:37

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали регионы, где будет худшая погода

19:24

У Байдена отреагировали на возросшие массированные атаки России

19:05

"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

18:33

Жесткие бои: враг прорвался в Уманское и вывесил "тряпку" СССР - Bild

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и КазахстанеТарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане
18:01

Мятеж Пригожина 2.0. Как режим Путина идет к войне в Кремлемнение

17:57

Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

17:51

"Мы уменьшим потери на поле боя": Зеленский - о борьбе с Путиным

17:44

Украина в скором времени стабилизует фронт: Коваленко назвал срокиВидео

Реклама
17:23

"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

17:07

"Знаем диагноз": жена Виктора Павлика впервые озвучила редкое расстройство сына

16:55

Что нельзя делать с деньгами, чтобы не пришла бедность: приметы 10 мая

16:52

Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

16:42

Сколько можно хранюить консервацию: как постоянно обеспечить себе вкусную еду

16:38

Украина может остановить наступление РФ на Востоке: Зеленский назвал важное условие

16:06

Россияне модернизировали ракеты Х-101 для ударов по Украине: в ВСУ оценили угрозу

16:05

Российскому послу в Варшаве сделали "приятный" подарок к 9 мая

15:23

Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивитВидео

15:17

Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане

15:07

Названа парламентская фракция, которая заработала больше всего в войну – "Евросолидарность" Порошенко

Реклама
15:06

С трудом передвигается: новые кадры с Чарльзом III встревожили СетьВидео

14:59

Залужного уволили с военной службы: он получил новое назначение

14:52

Путину не отдали честь и потерянный ботинок: провалы "Парада Победы" в Москве

14:30

Признаки того, что ваша стиральная машина нуждается в чистке

14:21

РФ может напасть на еще 2 страны уже в этом году: Загородний сделал неутешительный прогноз

14:02

Две ГЭС выведены из строя: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

13:45

Ударят заморозки: синоптик сказала, в каких областях похолодает

13:40

"Были погрешности": Джамала оценила шансы Украины на победу в Евровидении-2024Видео

13:32

"Олененок" на Netflix: настоящая Марта раскрыла свою личность

13:11

СБУ ударила дронами по перевалочным нефтебазам на Кубани - СМИ

13:01

Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближутВидео

12:39

"Путин в меня выстрелил": невероятная история пенсионерки с Черниговщины, потерявшей ногу

12:32

Евровидение 2024: букмекеры резко подняли Украину в рейтинге перед вторым полуфиналомВидео

12:27

Парень быстро женился и через 12 дней узнал, что его возлюбленная - мужчинаВидео

12:10

Слизни будут обходить огород десятой дорогой: какие пищевые отходы надо разложить на грядках

12:08

Павел Зибров показал, как выглядит Ирина Билык без макияжа - детали

11:57

Похудела на 30 кг, убрав этот продукт: как теряла вес Кардашьян после родов

11:19

Зачем Путин хочет остановить войну: эксперт назвал условие для переговоров

11:15

Церковный праздник 10 мая: что категорически запрещено делать в Светлую пятницу

10:58

Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов

Реклама
10:57

ВР уволила вице-премьера Кубракова: Мининфраструктуры хотят разделить пополам

10:49

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Драконы - держите язык за зубами, Козлам - срыв планов

10:44

В Раде рассказали, придется ли идти в ТЦК после электронного кабинета: нардеп "напугал" украинцев

10:31

Кейт Миддлтон встретится с принцем Гарри в Лондоне при одном условии

10:09

РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

10:02

Некоторым украинцам дадут деньги на коммуналку: кому подняли суммы из-за атак РФ

09:52

"Бьют, пока ПВО ослаблена": в ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине

09:51

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит

09:35

Мужчина провалил собеседование в первые пять минут: как ему это удалось

09:22

Италия передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдет система ПВО SAMP/T

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКитайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять