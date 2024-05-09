"Я же не Соловий": Цибульская рассказала про неприятное знакомство с Жаданом

Беседа с Сергеем Жаданом оставила у Оли Цибульской неприятный осадок.

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Оля Цибульская рассказала, как познакомилась с Сергеем Жаданом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/serhiy_zhadan

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская много читает и сама увлекается литературой. Поэтому она была рада возможности познакомиться с живым украинским классиком - писателем, поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом.

Правда, общение не задалось с самого начала. Об этом певица рассказала в интервью для РБК-Украина.

Она встретилась с Жаданом на радио, и сама подошла познакомиться. Литератор был хмурым и явно не проявлял желания общаться с Цибульской. Оля предположила, что не понравилась писателю.

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"Книжки его нравятся, стихотворения. Он (Жадан - прим. редактора) не очень понравился. Я думаю, может, я ему тоже. Но я имею в виду, что вот он стоит – он для меня живой классик. И я, переступая через свое эго, подхожу и говорю: "Добрый день, я Оля. Мне очень приятно с вами познакомиться. Что вы, как вы?" И завязываю какой-то очень примитивный разговор не о глубоком и высоком, потому что я же не Соловий. Я уже милфа", - поделилась воспоминаниями Оля Цибульская.

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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