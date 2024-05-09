Мурат Налчаджиоглу накинулся на бывшего продюсера Ани Лорак

Сергей Перман рассказал, как спровоцировал экса предательницы Куек.

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Сергей Перман рассказал, как Мурат Налчаджиоглу напал на него из-за Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anilorak

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009 по 2019 год. По словам инсайдеров, его было сложно назвать образцовым мужем, ведь оной из вероятных причин развода с певицей стала его систематическая неверность.

Тем не менее Налчаджиоглу был готов заступиться за супругу, пока они были вместе. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал Сергей Перман - бывший музыкальный продюсер Ани Лорак.

Он работал с Каролиной Куек 6 лет, и в 2013 году уже планировал прекращать сотрудничество. Тогда между Перманом и Налчаджиоглу возник конфликт. "Несмотря на то, что мы с Каролиной уже готовились к нашему расставанию, пришло время расставаться, но в тот момент катализатором моего ухода от нее в 2013 году был выпад ее турецкого супруга в мою сторону. И я понял, что больше ни минуты не могу оставаться с этими людьми. И я ушел", - рассказал продюсер.

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Сергей Перман признался, что хоть и оказался в стычке пострадавшей стороной, именно он спровоцировал Мурата: "Я не подрался с ее мужем. Он на меня кинулся. Я не могу выдавать все личные вещи, но он на меня кинулся при людях. Надо сказать, что я его довел. А чем довел – не могу сказать, потому что это личное дело Каролины и ее бывшего мужа. Но он кинулся на меня".

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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