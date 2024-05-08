Солидарен с украинцами: Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, вырос в Одессе и отлично владеет украинским языком.
Талантливый юморист порадовал фанатов исполнением украинской песни "Піду втоплюся у річці глибокій" во время своего концерта в Карловых Варах. Видео исполнения опубликовали в сети зрители, а пропагандистские росСМИ сразу же начали хейтить комика.
"Обожаю эту песню", — отметил артист.
Исполнение украинской песни сорвало бурные овации в зале. Отметим, Галкин нередко исполняет украинские песни на своих концертах, а также время от времени отвечает поклонникам в комментариях на украинском языке и не жалеет шуток в сторону страны-оккупанта России.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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