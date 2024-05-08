Солидарен с украинцами: Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней

Максим Галкин удивил поклонников исполнением песни на украинском языке, выразив солидарность с украинцами.

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Максим Галкин спел на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, вырос в Одессе и отлично владеет украинским языком.

Талантливый юморист порадовал фанатов исполнением украинской песни "Піду втоплюся у річці глибокій" во время своего концерта в Карловых Варах. Видео исполнения опубликовали в сети зрители, а пропагандистские росСМИ сразу же начали хейтить комика.

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"Обожаю эту песню", — отметил артист.

Максим Галкин выразил солидарность с украинцами / фото: скрин видео

Исполнение украинской песни сорвало бурные овации в зале. Отметим, Галкин нередко исполняет украинские песни на своих концертах, а также время от времени отвечает поклонникам в комментариях на украинском языке и не жалеет шуток в сторону страны-оккупанта России.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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