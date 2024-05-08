В семье украинской "девушки Бонда" Ольги Куриленко случилось несчастье

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко в своем блоге в Instagram поделилась личной трагедией. Она рассказала, что ушел из жизни ее близкий человек.
Куриленко опубликовала новость о том, что умер ее дядя по имени Вадим. Это стало для нее настоящим ударом.
Причину смерти актриса разглашать не стала, но отметила, что все произошло внезапно. Вероятно Ольга была очень близка с родственником, поэтому и посвятила ему очень много добрых слов.
"Мой дорогой дядюшка Вадим. Ты ушел так рано и так внезапно. Мы тебя все любим и будем вечно любить. Ты был честный, добрый, самый веселый и смелый. У тебя были золотые руки и ты мог делать абсолютно все. Я горжусь тобой! Ты на всегда в наших мыслях и сердцах", - написала Ольга Куриленко.
Кто такая Ольга Куриленко?
Ольга Куриленко - актриса и модель украинского происхождения. Родилась в Бердянске. В 16 лет перебралась во Францию, где построила успешную карьеру. Снялась в более чем 60 фильмах (в том числ и в 22 фильме бондианы "Квант милосердия" в роли "девушки Бонда"), появлялась на обложках Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue, была лицом брендов Roberto Cavalli и Kenzo.
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