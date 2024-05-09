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Никто бы не узнал: Катя Осадчая показала свое раритетное фото 20-летней давности

Анна Подгорная
9 мая 2024, 17:57
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Ведущая призналась, что именно навсегда связало ее с Евровидением.
Катя Осадчая
Катя Осадчая новости - Катя Осадчая показала, как выглядела в первых выпусках Світського життя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая в своем блоге в Instagram призналась, что с удовольствием смотрит Евровидение - конкурс навевает на нее ностальгию, ведь с ним связано начало целой эпохи в ее карьере.

В 2005 году, когда она стала ведущей шоу, которое тогда называлось "Светские хроники" и выходило на телеканале "Тонис", Евровидение стало одной из первых горячих тем проекта. Тогда конкурс принимала Украина после победы Русланы. На Евровидении будущая ведущая "Світського життя" получила возможность пообщаться со звездами со всего мира.

Также Осадчая показала, как выглядела почти 20 лет назад в своих первых эфирах. 22-летняя ведущая предстала перед зрителями в дерзком наряде с открытым животом с элементами традиционного украинского костюма.

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"Атмосфера вокруг Евровидения возвращает меня во времена, когда я была еще в начале своей карьеры. Потому что именно в 2005 году мы стартовали со "Світським життям" и имели возможность узнать самые интересные подробности жизни гостей первого Евровидения в Украине", - написала Катя Осадчая.

Катя Осадчая
Катя Осадчая новости - Катя Осадчая показала, как выглядела в первых выпусках Світського життя / instagram.com/kosadcha

Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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Ранее стало известно, что в семье украинской "девушки Бонда" Ольги Куриленко случилось несчастье. Артистка рассказала про потерю близкого члена семьи.

Также внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, показала снимок с новым возлюбленным. В октябре 2023 она рассталась с молодым миллионером Денисом Жадановым.

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