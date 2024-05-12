Популярный украинский тик-токер впервые станет отцом

Украинский тик-токер и комик Влад Шевченко в День матери сообщил поклонникам неожиданную новость - скоро он и его жена Анастасия впервые станут родителями. Счастливый блогер опубликовал это радостное сообщение в Instagram.
"Особенный день для особенной новости - мы станем родителями", - написал Шевченко, и опубликовал серию трогательных фото с женой. Супруги снялись в парных образах - в кадре Анастасия демонстрирует уже заметно округлившийся животик, а Влад смотрит на будущую маму своего ребенка абсолютно влюбленными глазами.
В комментариях многочисленные поклонники творчества комика поздравляют его семью с будущим потомством, и уже мечтают увидеть шутки на родительские и детские темы в его исполнении.
Влад и Анастасия поженились в июле 2018 года. Пока он покоряет Сеть своими смешными роликами, она преподает английский язык. Для обоих супругов это будет первый ребенок.
Кто такой Влад Шевченко?
Влад Шевченко - украинский комик и видеоблогами. Популярен в TikTok (1.3 млн подписчиков) благодаря коротким юмористическим роликам. Пинимал участие в шоу "Лига смеха".
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