Аж светиться: певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером

Украинская певица Камалия появилась в компании бывшего мужа миллиардера Мохаммада Захура, пара воссоединилась ради совместного отдыха с детьми.
На своей странице в Instagram певица рассказала, что вся семья прогулялась на лошадях вдоль Атлантического побережья, а затем все отправились в ресторан на обед и отдохнуть.
"После долгой и приятной прогулки на лошадях вдоль Атлантического побережья Португалии нет ничего лучше, чем отдохнуть с детьми в уютном ресторане. Такие моменты наполняют сердце теплом и радостью", - поделилась Камалия.
Отметим, что после развода певица осталась в хороших отношениях с Захуром и часто они проводят время всей семьей.
Кто такая Камалия?
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.
Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.
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