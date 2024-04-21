"Продолжает жить в этом мире абьюза": почему расстались Камалия и Мохаммад Захур

Сплетники обсуждают, чем на самом деле закончилась сказочная жизнь популярной певицы и миллиардера.

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Камалия и Мохаммад Захур развод - почему Камалия ушла от Захура / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия стала одной из самых обсуждаемых тем в светских хрониках после того, как в Сети всплыли ее жуткие снимки с синяками и ссадинами. Поклонники артистки стали предполагать, что "автором" побоев стал ее бывший муж - британо-украинский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур.

Камалия встала на защиту экса, и заявила, что отец двоих ее детей - мужчина кристальной честности, и неспособен на такое. Впрочем, уточнять, кто покрыл ее лицо гематомами, она не стала.

Тем временем блогер-сплетник Богдан Беспалов выразил предположение, что тот, кто избивает звезду, и тот, кто спровоцировал ее развод с Захуром - один и тот же человек. По сведениям его информаторов, Камалия влюбилась в мужчину-абьюзера, когда была в официальном браке с пакистанским бизнесменом. Ради этого романа она бросила мужа, но счастья новая любовь ей не принесла.

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Также Беспалов отмечает, что Захур не оставляет бывшую возлюбленную в беде, и пытается спасти от нового любовника, который распускает руки. Однако Камалия все равно возвращается к обидчику.

"Камалия и Захур действительно развелась в прошлом году. А все из-за того, что она влюбилась в Мишу. Это тот мужчина, который, по слухам, ее избивает. Певица начала изменять в браке и Захур готов был ее простить. Когда он узнал, то сказал: "Окей, я забуду, закрою глаза, только прекрати это делать". На что Камалия ответила: "Нет, я выбираю другого" и ушла к нему. Она вернулась в Украину и начала с ним жить, а по сравнению с Захуром, то у него вообще денег нет. Захур хочет ее вытащить обратно в Лондон, чтобы больше она не получала ударов. Но певица не соглашается и продолжает жить в этом мире абьюза. Очень жаль, ведь Захур дарил ей весь мир в прямом смысле этого слова и она могла продолжать жить хорошо", - рассказал блогер.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости:

Ранее Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода. Поклонники артистки долго не могли поверить, что она разошлась с Мохаммадом Захуром после 20 лет вместе.

Также певица получила сложно прогнозируемое повреждение, о котором смущалась рассказать фанатам. Впрочем позже Камалия все же раскрыла подробности своей жуткой травмы.

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