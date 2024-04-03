Лилия Ребрик сменила имидж после рождения третьего ребенка

15 марта украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в третий раз стала мамой. И хоть сама артистка называет материнство своей главной ролью в жизни, замыкаться исключительно на ней она не планирует.
С младенцем на руках и двумя несовершеннолетними дочерями Ребрик находит время и на заботу о них, и на заботу о себе. К примеру, весна вдохновил ее на перемены во внешности.
Натуральный блонд с холодным подтоном многие годы был визитной карточкой ведущей. После рождения третьей дочери Ребрик решилась на необычный эксперимент.
На недавнем видео в своем блоге в Instagram Лилия предстала перед поклонниками "клубничной блондинкой" - со светлыми волосами с мягким розоватым подтоном. "В этом апреле ветер в волосах", - подписала ролик ведущая.
Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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