"Повезло, что была пристегнута": популярная украинская певица попала в ДТП

Skylerr рассказала, как на дороге стала жертвой неадекватного водителя.

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Skylerr ДТП - Скайлер раскрыла подробности аварии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) на своем примере напомнила поклонникам о том, насколько опасным и непредсказуемым может быть дорожное движение - молодая артистка попала в аварию.

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Испуганная Скайлер записала видео, в котором изложила краткую суть инцидента, и показала свой разбитый автомобиль.

Певица стояла на светофоре в крайней левой полосе дороги, ожидая своей очереди повернуть, когда в нее несколько раз врезался другой автомобиль. Затем водитель, который спровоцировал ДТП, выехал на обочину, показал Кудрявец неприличный жест, оскорбил нецензурными словами и уехал.

видео дня

Автомобиль нарушителя был найден на ближайшей заправке, но сам он скрылся. В аварии пострадал автомобиль Скайлер, но сама она осталась цела, так как находилась за рулем пристегнутой.

"Я ехала в левой крайней полосе, могла поворачивать налево полностью законно по всем правилам дорожного движения. Ждала, пока проедут встречные машины. Стояла на зеленом свете, после чего услышала, как в меня врезался Mitsubishi Pajero. Он въехал в меня специально несколько раз. Проехался по обочине, показал мне непристойные жесты и просто уехал. У меня был шок. Я остановилась. Передо мной стояла еще одна машина, которая должна была поворачивать налево. Они уже выступили как свидетели. Мы поехали за этой машиной. Водитель оставил ее на заправке, скрылся и пока найти не могут. Он очень сильно въехал и повезло, что я была пристегнута. И очень быстро приехала полиция. Пытаемся все выяснить", - рассказала Skylerr.

Skylerr ДТП - Скайлер раскрыла подробности аварии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Skylerr ДТП - Скайлер раскрыла подробности аварии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Кто такая Skylerr? Skylerr (настоящее имя - Валерия Кудрявец) - украинская певица, известная по хиту "Вечорниці". Финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 от Украины (заняла 7 место). Принимала участие в таких шоу, как "Х-Фактор" и "Співай як зірка".

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