Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

Анастасия Foxy ранее без устали хвасталась своим счастьем с бывшим мужем Ани Лорак.

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Мурат Налчаджиоглу личная жизнь - Анастасия Foxy намекнула на разрыв / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и украинская модель Анастасия Foxy вместе меньше полугода, но в их любовной истории уже были разные моменты - знакомство с детьми друг друга, совместные отпуска, публичные ссоры, выяснение отношений с бывшими и пр.

Оба влюбленных утверждают, что нашли в своем партнере родственную душу, однако недавно Фокси спровоцировала слухи о новой размолвке с Налчаджиоглу. В своем блоге в Instagram она опубликовала пост с загадочной надписью: "Неизбежное нужно принимать равнодушно".

Каксалось ли это изречение ее отношений с Муратом, модель уточнять не стала. Впрочем, поклонники и хейтеры пары уже успели разглядеть в этом дурной знак.

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Кроме того про ссору межу влюбленными свидетельствует также тот факт, что Анастасия Фокси уже около двух недель не публикует фотографии с Налчаджиоглу. Раньше ее страничка пестрела романтическим контентом.

Мурат Налчаджиоглу личная жизнь - Анастасия Foxy намекнула на разрыв / instagram.com/anastasija_foxy2

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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