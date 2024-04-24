MamaRika показала, чем закончилась ее операция на бюсте

МамаРика решилась на изменения во внешности около трех месяцев назад.

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MamaRika новости - МамаРика показала результат пластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

В начале февраля украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова) осуществила свою давнюю мечту - увеличила бюст. Маммопластику она сделала, по ее словам, чтобы чувствовать себя уверенней.

Согласно протоколу восстановления после операции, какое-то время артистка носила поддерживающий бандаж, из-за чего не могла похвастаться перед поклонниками новым приобретением. Однако спустя три месяца результат операции МамаРика с удовольствием демонстрирует фанатам.

Так в своем блоге в Instagram она показала сэлфи из душа, которое певица сняла в запотевшем зеркале. Это придало черно-белому кадру загадочности.

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Хоть МамаРика и снялась топлес, частично она все же прикрыла грудь рукой. Певица, похоже, очень довольна новыми формами, раз не смущается их демонстрировать на публике.

MamaRika новости - МамаРика показала результат пластики / instagram.com/mamarika_official

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

MamaRika - последние новости:

Ранее стало известно, что певице MamaRika стало плохо прямо перед концертом. Артистку забрала карета скорой, где медики оказывали ей первую помощь.

Также МамаРика жаловалась на лишние килограммы, которые она "наела" за праздники. При этом певица отметила, что ее мужу новые округлые формы звезды пришлись по вкусу.

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